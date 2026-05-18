Мужчин предупредили о риске одного заболевания из-за просмотра порно

Сексолог Лариса Пирес предупредила мужчин, что из-за просмотра порно у них повышается риск развития одного заболевания. Ее комментарий появился на сайте издания Metropoles.

По словам Пирес, слишком частый просмотр порно приводит к тому, что мужчина будет предъявлять к себе нереалистичные требования в постели, поскольку он зачастую сравнивает свои способности с происходящим на экране. «В порнографии часто показывают секс как показную игру, без уязвимостей и неуверенности в себе, с нереалистичными стандартами времени эрекции, качества полового акта и сексуальной реакции», — пояснила специалистка.

Однако в реальной жизни все по-другому, подчеркнула она. Когда мужчина сталкивается с тем, что не дотягивает до придуманного идеала, возникает разочарование, неуверенность в себе и повышенное напряжение во время секса. Это чревато появлением эректильной дисфункции, предупредила Пирес.

