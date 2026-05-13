Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 13 мая 2026Забота о себе

Сексолог предупредила о рисках сидения на мужском лице

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Джиджи Энгл призвала проявить осторожность во время орального секса в одной популярной позе. О возможных рисках она предупредила читателей в беседе с изданием Metro.

Сексолог указала, что речь идет о позе «фейсситтинг», когда один партнер располагается над лицом другого и практически сидит на нем. По ее словам, такой вариант многим нравится из-за ощущения контроля и эмоциональной близости. Кроме того, эта практика часто ассоциируется с доверием и возможностью лучше сосредоточиться на удовольствии женщины.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Специалистка отметила, что эта позиция требует от партнеров взаимного внимания и осторожности. «Не стоит полностью садиться человеку на лицо, потому что это может привести к проблемам с дыханием», — подчеркнула Энгл. Она посоветовала либо откидывать торс назад, опираясь руками на грудь партнера, либо удерживать тело на весу. Также она рекомендовала заранее обсудить сигналы, которые помогут при необходимости остановиться.

Ранее гинеколог Лия Миллхайзер оценила необходимость идти в душ сразу же после секса. По ее словам, нет исследований, которые могли бы подтвердить пользу такой привычки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Замечательный, достойный человек». Умер ведущий программы «Время» Владимир Молчанов

    Названа причина масштабного пожара на территории Измайловского Кремля

    Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

    Стало известно о начале настоящего кошмара для Зеленского

    Найдено объяснение двухнедельного закрытия завода Haval в России

    Российский бизнесмен оставил жене записку и загадочно исчез

    Людей с одним типом кала призвали срочно обратиться к врачу

    Аэропорты Москвы открылись после ограничений на полеты

    Десятки машин раздавило сугробами в российском городе

    Миру предсказали дефицит двух продуктов питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok