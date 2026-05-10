В США сообщили о секретной военной базе Израиля в Ираке

00:44, 10 мая 2026

WSJ: Израиль построил секретную базу в пустыне в Ираке для ударов по Ирану
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Израиль построил в иракской пустыне секретную военную базу для поддержки своих сил в войне против Ирана. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что строительство объекта велось при согласии США. Как рассказали изданию источники, база используется для нанесения авиационных ударов по Исламской Республике. Также на базе были также размещены поисково-спасательные команды для поиска израильских пилотов, катапультировавшихся из сбитых самолетов.

По данным WSJ, израильскую базу в иракской пустыне чуть не обнаружили в марте. Как говорится в материале, местный пастух сообщил о необычной военной активности в этом районе, в том числе о полетах вертолетов.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

