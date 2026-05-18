ФБР признало подлинным снимок похожего на пришельца огромного загадочного существа

00:30, 18 мая 2026

ФБР признало подлинным фото огромного загадочного существа из Тайваня
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало подлинным снимок огромного загадочного существа, которое уфологи объявили пришельцем из космоса. Об этом пишет What's The Jam.

Фото, на котором запечатлена гигантская полупрозрачная фигура с головой, похожей на богомола, сделал в 2011 году Чэнь Юн Цян на берегу озера Цзя Мин на Тайване. Мужчина фотографировал пейзаж высокогорного водоема, расположенного на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря, на камеру мобильного телефона. Таинственную фигуру он обнаружил позже, когда просматривал фото.

Скептики уверены, что «инопланетянин» появился на фото из-за сбоя памяти телефона, или же артефакта камеры. Тайваньское уфологическое общество изучило снимок и пришло к выводу, что он подлинный. Недавно оригинальный файл был отправлен экспертам ФБР. Как пишет What's The Jam, они подтвердили, что на фото нет признаков редактирования или наложения изображений. Однако что именно изображено на снимке, все также неизвестно.

Ранее духовные лидеры в США объявили, что обнаружили херувима на одном из видеороликов с НЛО, которые рассекретил Пентагон. В кадр попал некий объект с восемью лучами, исходящими из центра.

