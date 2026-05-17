23:41, 17 мая 2026Россия

Российский город частично остался без электричества

В Жуковском на нескольких улицах пропало электричество
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-за аварии на электросетях в Жуковском дома на нескольких улицах остались без электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Андроника Пака.

«В домах на девяти улицах города произошло аварийное отключение электроснабжения», — рассказал чиновник. Он подчеркнул, что ремонтная бригада уже приступила к восстановительным работам. По словам Пака, электричество пропало на нескольких улицах в центре города и в двух «спальных» районах.

Ранее аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области.

