23:14, 17 мая 2026

Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

Марина Совина (ночной редактор)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские бойцы добились продвижения. Об этом он заявил в видеообращении на платформе «Макс».

Пушилин уточнил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) продвинулись в Константиновке и на краматорском участке,

«Войска Вооруженных сил России ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки. Для нас это очень важное продвижение», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ вышли к селу Пискуновка на славянско-краматорском направлении. До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в ДНР.

