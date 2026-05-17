00:09, 18 мая 2026Мир

Пушков заявил о несовместимости позиций Ирана и США

Марина Совина
Алексей Пушков . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Иран не примет условия президента США Дональда Трампа, так как это будет означать полную капитуляцию Тегерана, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Он прокомментировал угрозы американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что если Иран не примет условия Вашингтона, то на него обрушится настоящая буря ударов США.

«Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции», — подчеркнул Пушков. По мнению сенатора, нынешние американские и иранские позиции несовместимы.

Ранее Трамп призвал иранскую сторону принять решение как можно скорее.

