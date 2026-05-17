Трамп пригрозил уничтожить Иран

19:50, 17 мая 2026Мир

Трамп: Ирану стоит быстро принять решение, иначе от него ничего не останется
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Для Ирана часы тикают, и им лучше поспешить, иначе от них ничего не останется. Время важно!» — пригрозил глава Белого дома.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили дальнейшие действия в отношении Исламской Республики.

15 мая стало известно, что Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана. По словам источника Channel 12,израильская сторона ждет окончательного решения от американского лидера.

