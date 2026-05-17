Глава МИД ОАЭ назвал атаку беспилотника в районе АЭС «Барака» террористическим актом

WAM: Глава МИД ОАЭ в разговоре с Гросси осудил атаку БПЛА в районе АЭС «Барака»

Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Зейд Аль Нахайян созвонился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и решительно осудил атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе атомной электростанции (АЭС) «Барака». Об этом сообщает WAM.

В беседе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии представитель ОАЭ назвал удар беспилотника «коварным террористическим актом». Дрон рухнул за пределами внутренней зоны АЭС в районе Аль-Дафра, в результате чего произошел пожар в электрогенераторе. Однако пострадавших и негативного воздействия на уровень радиационной безопасности нет.

В разговоре Абдалла бен Зейд Аль Нахайян подчеркнул, что нанесение ударов по гражданским объектам и жизненно важной инфраструктуре является нарушением международного права. Он отметил, что ОАЭ имеют право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности.

Уточняется, что «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ, которая круглосуточно восполняет 25 процентов потребности страны в электроэнергии.

Ранее стало известно, что в Иране возобновили строительство второго энергоблока атомной электростанции. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что в работах участвуют российские специалисты.