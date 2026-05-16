19:02, 16 мая 2026

В Иране возобновили строительство второго энергоблока атомной электростанции

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Иране возобновили строительство второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом сообщл глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его данным, с подрядчиками работают российские специалисты, которые остались на площадке. «Наши специалисты в рамках исполнения наших контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками», — обозначил Лихачев.

В частности, ведутся работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС.

Ранее сообщалось, что атомная электростанция в Иране четыре раза попадала под обстрел в ходе войны США и Израиля с Ираном. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) было направлено письмо с требованием осудить данные действия. В МИД России заявили, что удары США и Израиля по иранской атомной электростанции грозят катастрофой «страшнее чернобыльской».

