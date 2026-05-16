В российском городе вспыхнул ангар

19:32, 16 мая 2026Россия

В Перми загорелся ангар
Александра Качан (Редактор)

Кадр: МЧС Пермского края

В Перми возник пожар в одном из ангаров, пожарные пытаются ликвидировать пламя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

Ангар располагается на улице Правобережной. Огонь охватил площадь две тысячи квадратных метров, к тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 30 человек, пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что в Пермском крае не было зарегистрировано инцидентов, связанных с беспилотниками.

Ранее в сеть попало видео пожара, произошедшего после взрыва на заправке в Пятигорске. По предварительным данным, взрыв произошел при разгрузке газовоза из-за нарушений техники безопасности.

