В российском городе вспыхнул ангар

В Перми загорелся ангар

В Перми возник пожар в одном из ангаров, пожарные пытаются ликвидировать пламя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

Ангар располагается на улице Правобережной. Огонь охватил площадь две тысячи квадратных метров, к тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались 30 человек, пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что в Пермском крае не было зарегистрировано инцидентов, связанных с беспилотниками.

Ранее в сеть попало видео пожара, произошедшего после взрыва на заправке в Пятигорске. По предварительным данным, взрыв произошел при разгрузке газовоза из-за нарушений техники безопасности.