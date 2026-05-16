«Бавария» стала чемпионом Германии и установила рекорд Европы по забитым голам

«Бавария» стала чемпионом Германии и установила рекорд Европы по забитым голам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем туре чемпионата Германии мюнхенцы обыграли у себя дома «Кельн» со счетом 5:1. Таким образом, они набрали 89 очков в 34 матчах и стали чемпионом Германии.

Кроме того, «Бавария» установила рекорд Европы по забитым голам в национальном чемпионате за ХХI. Команда забила 122 гола, она превзошла достижение «Реала» сезона-2011/2012, когда мадридцы отличились 121 раз.

Ранее стало известно, что капитан «Реала» Дани Карвахаль покинет клуб летом 2026 года. Контракт не будет продлен по инициативе руководства клуба.