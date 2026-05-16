Вице-президент США допустил вероятность отправки госпомощи террористам за границу

20:05, 16 мая 2026

Вэнс заявил, что госпомощь США мошенническим путем могли передавать террористам
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил вероятность того, что выделенные на госпомощь с медицинскими страховками деньги могли мошенническим путем передавать террористам за границу. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

Вэнс сообщил, что сведения о том, что в 2019 году выделенные на помощь штату Миннесота федеральные средства могли передаваться членам иностранных организаций, которые США считают террористическими, должны стать предметом антитеррористического расследования. По его словам, ранее никто не обращал внимания на масштаб мошеннических действий со средствами госпомощи.

«Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан американцев. Это шокирует, но это происходит, когда правительство закрывает глаза на подобное», — обозначил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о новой роли вице-президента страны Джея Ди Вэнса, назвав его «царем по борьбе с мошенничеством». По его словам, масштабы хищения настолько велики, что в случае успешных расследований это может сбалансировать бюджет страны.

