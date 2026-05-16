Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:29, 16 мая 2026Культура

Экс-солиста группы «АукцЫон» госпитализировали

Экс-солиста группы «АукцЫон» Сергея Рогожина госпитализировали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

Заслуженного артиста России, экс-солиста групп «АукцЫон» и «Форум» Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, состояние 62-летнего певца ухудшилось в среду, 14 мая. Вскоре после этого артиста доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала о своем самочувствии на фоне сообщений о срочной госпитализации с сильной болью в позвоночнике. Певица заявила, что не испытывает проблем со здоровьем. Директор Долиной также заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    В Киеве сделали тяжелое признание после ударов России

    В результате атаки ВСУ в ДНР погиб подросток

    Необычная остановка появилась в российском городе

    Избившего соседку чеченского бойца ММА исключили из клуба «Ахмат»

    Российского туриста арестовали в Турции из-за обвинений в домогательстве

    Популярный блогер проехал по центру Москвы на диване

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России в течение пяти часов

    Экс-солиста группы «АукцЫон» госпитализировали

    Названа возможная кандидатура на пост главы Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok