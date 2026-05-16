Экс-солиста группы «АукцЫон» госпитализировали

Экс-солиста группы «АукцЫон» Сергея Рогожина госпитализировали

Заслуженного артиста России, экс-солиста групп «АукцЫон» и «Форум» Сергея Рогожина госпитализировали в Новороссийске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, состояние 62-летнего певца ухудшилось в среду, 14 мая. Вскоре после этого артиста доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала о своем самочувствии на фоне сообщений о срочной госпитализации с сильной болью в позвоночнике. Певица заявила, что не испытывает проблем со здоровьем. Директор Долиной также заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.