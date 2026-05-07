Долина рассказала о самочувствии на фоне сообщений о госпитализации

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о самочувствии после сообщений о срочной госпитализации из-за боли в спине. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«У меня все хорошо. Как видите, чувствую себя отлично», — заявила певица.

В конце апреля сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным Telegram-канала «112», артистка не могла встать с постели несколько часов. Источник уточнял, что у певицы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.

