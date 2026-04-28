Ларису Долину экстренно госпитализировали

Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике

Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике, у нее диагностировали хондроз. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у артистки может быть повреждена структура хряща, в худшем случае функции позвоночника могут быть значительно нарушены. По данным «112», Долина не могла встать с постели несколько часов и мучалась сильной болью.

Ранее Долина переехала в квартиру, где в прошлом жил обосновавшийся в России американский актер Стивен Сигал. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы.

До этого Долина заявила о нехватке денег на покупку новой квартиры после передачи жилья в Хамовниках законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье.