Ларису Долину экстренно госпитализировали

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
22:11, 28 апреля 2026Культура

Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певицу Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в позвоночнике, у нее диагностировали хондроз. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у артистки может быть повреждена структура хряща, в худшем случае функции позвоночника могут быть значительно нарушены. По данным «112», Долина не могла встать с постели несколько часов и мучалась сильной болью.

Ранее Долина переехала в квартиру, где в прошлом жил обосновавшийся в России американский актер Стивен Сигал. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы.

До этого Долина заявила о нехватке денег на покупку новой квартиры после передачи жилья в Хамовниках законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье.

