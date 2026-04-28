21:20, 28 апреля 2026Экономика

Лариса Долина переехала в бывшую квартиру Стивена Сигала в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина переехала в квартиру, где в прошлом жил обосновавшийся в России американский актер Стивен Сигал. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы. Объект располагается на четвертом этаже, его площадь составляет 235 квадратных метров. Жильем владеет топ-менеджер крупной энергетической компании, стоимость аренды составляет от 700 тысяч рублей в месяц.

Соседи рассказали, что ни разу не видели Долину. По их словам, в квартире сейчас идет ремонт.

Ранее Долина снимала квартиру в центре Москвы за 350 тысяч рублей в месяц. Тогда артистка заявила, что у нее не хватает денег на покупку нового жилья после передачи квартиры в Хамовниках законной покупательнице Полине Лурье.

