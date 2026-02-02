Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:48, 2 февраля 2026Экономика

Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

Продюсер Дворцов: Долина снимает квартиру в центре Москвы за 350 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина может снимать квартиру в Москве стоимостью до 350 тысяч рублей в месяц. Примерную цену раскрыл продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац».

Представитель шоу-бизнеса допустил, что певица арендовала жилье в радиусе «Тверской» или «Маяковской» станций метро Москвы. «Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250–350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру», — пояснил Дворцов.

Ранее Долина заявила о нехватке денег на покупку новой квартиры после передачи жилья в Хамовниках законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье. Артистка поделилась, что сейчас вынуждена снимать жилплощадь.

Она добавила, что взяла аренду на длительный срок, и допустила, что в будущем купит эту квартиру. Долина не уточнила, где располагается ее съемная квартира, однако рассказала, что район хороший. Певица сообщила, что ее кошки переехали вместе с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Алиев накануне переговоров России и Украины приехал в ОАЭ

    Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

    Зеленский описал перспективы конфликта фразой «нужно завершать»

    Полина Гагарина захотела сделать пластику у китайского врача

    Россиянин расправился с женщиной и спрятал ее в диван

    В Норвегии оценили шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

    В России заявили о взятии под контроль второго города Украины в этом году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok