Раскрыта стоимость съемной квартиры Долиной

Продюсер Дворцов: Долина снимает квартиру в центре Москвы за 350 тысяч рублей

Народная артистка России Лариса Долина может снимать квартиру в Москве стоимостью до 350 тысяч рублей в месяц. Примерную цену раскрыл продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Абзац».

Представитель шоу-бизнеса допустил, что певица арендовала жилье в радиусе «Тверской» или «Маяковской» станций метро Москвы. «Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250–350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру», — пояснил Дворцов.

Ранее Долина заявила о нехватке денег на покупку новой квартиры после передачи жилья в Хамовниках законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье. Артистка поделилась, что сейчас вынуждена снимать жилплощадь.

Она добавила, что взяла аренду на длительный срок, и допустила, что в будущем купит эту квартиру. Долина не уточнила, где располагается ее съемная квартира, однако рассказала, что район хороший. Певица сообщила, что ее кошки переехали вместе с ней.