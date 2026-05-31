Стало известно о режиме ЧС после возгорания нефтебазы в Ростовской области

В Ростовской области после атаки ВСУ загорелась нефтебаза, введен режим ЧС

В одном из поселков в Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает ТАСС.

Отмечается, что общая площадь пожара составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Также повреждены 17 домов, автомобиль, 3 магазина и аптека. В поселке, где горит объект с топливом, введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в результате атаки ВСУ в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

По словам главы Ростовской области, в регионе минувшей ночью сбито более 50 украинских беспилотников.