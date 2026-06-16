Российский блогер втянула 246 россиян в аферу на 130 миллионов рублей

На Урале блогера Уланову и ее мужа обвинили в мошенничестве на 130,7 млн рублей

На Урале блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея обвинили в мошенничестве на сумму более 130,7 миллиона рублей и обмане 246 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Уланова и ее супруг в зависимости от роли и степени участия обвиняются по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере, а также организованной группой»). Сейчас блогер арестована. Все материалы переданы в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

По данным правоохранителей, с декабря 2021 года женщина публиковала заведомо ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости. Также купленные товары покупателям не передавались. В итоге они причинили ущерб 246 людям на сумму более 130,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент Хатуна Аташян заработала миллионы рублей в социальных сетях за счет сбора средств от доверчивых пользователей.

