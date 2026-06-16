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09:58, 16 июня 2026Мир

Лидеры «Большой семерки» захотели очаровать Трампа

Politico: Лидеры G7 на саммите во Франции хотят очаровать Трампа и избежать скандала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции хотят очаровать президента США Дональда Трампа, чтобы избежать потенциального скандала по вопросам войны в Иране и расходов на оборону в рамках НАТО. Об этом сообщает Politico.

«При нынешней администрации планка успеха на таком многостороннем саммите довольно низкая», — сказал бывший официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он добавил, что планка «на самом деле сводится к тому, чтобы избежать масштабного скандала — либо при личной встрече, либо в социальных сетях».

Представитель Белого дома отказался комментировать отношения Трампа с лидерами стран «Большой семерки». При этом высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности рассказал, что «это очень тесные отношения», которые Трамп выстраивал годами.

Другой высокопоставленный чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Трамп ведет «откровенные беседы» с союзниками на переговорах «за закрытыми дверями».

Ранее сообщалось, что европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп вновь отодвинет их на второй план, лишив возможности участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Также отмечалось, что европейские союзники Украины боятся конфликта с американским лидером на саммите «Большой семерки».

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