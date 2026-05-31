ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

ВСУ уничтожили шесть автобусов и две «Газели» при ударе по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и уничтожили шесть автобусов и две «Газели». Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

Уточняется, что за последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны украинской армии. «В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ переходят границы здравого смысла, атакуя ЗАЭС.