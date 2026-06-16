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14:11, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам дали три совета при боли в пояснице во время дачных работ

Врач Малышева заявила, что при боли в пояснице нужно надевать корсет для работы в огороде
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три совета людям, у которых во время работы на даче возникает боль в пояснице. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов посоветовал тем, у кого заболела поясница во время дачных работ, надеть специальный корсет. «Когда нам нужно разгрузить поясничный отдел позвоночника, работает идеально», — отметил специалист. Малышева добавила, что надевать его необходимо лежа.

Продеус порекомендовал в этом случае также использовать холодовой спрей, который нужно наносить на поясницу. Если спрея нет, к больному месту можно приложить бутылку с замороженной водой, уточнил врач. Малышева же призвала дачников запастись мазями и таблетками от боли.

Ранее уролог Дмитрий Пушкарь предупредил дачников об опасной причине боли в спине. Врач заявил, что ее может вызывать почечная колика.

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