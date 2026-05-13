Интернет и СМИ
17:28, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

Уролог Пушкарь заявил, что причиной боли в спине может быть почечная колика
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Alina Troeva / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь предупредили дачников о неочевидной опасной причине боли в спине. Выпуск с предостережением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что во время дачных работ многие люди сталкиваются с болью в спине. По словам специалиста, неприятные ощущения могут возникать из-за растяжений, остеохондроза или старых травм. «Есть причины немеханические, но значительно более коварные и опасные. Болеть у человека может не спина, а почки», — добавил реабилитолог.

Пушкарь подтвердил слова коллеги и уточнил, что сильную боль может вызывать почечная колика — осложнение мочекаменной болезни. Уролог объяснил, что болевые ощущения возникают из-за того, что камень из почки начинает двигаться по мочеточнику и перекрывает его. Специалист подчеркнул, что движение камня провоцирует в том числе резкая физическая нагрузка во время работы на даче.

Пушкарь подчеркнул, что при почечной колике человеку требуется экстренная медицинская помощь.

Ранее врач Татьяна Шаповаленко раскрыла дачникам порядок действий при боли в суставах. Она, в частности, призвала россиян разминаться во время работы.

