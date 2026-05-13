Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

Уролог Пушкарь заявил, что причиной боли в спине может быть почечная колика

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь предупредили дачников о неочевидной опасной причине боли в спине. Выпуск с предостережением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что во время дачных работ многие люди сталкиваются с болью в спине. По словам специалиста, неприятные ощущения могут возникать из-за растяжений, остеохондроза или старых травм. «Есть причины немеханические, но значительно более коварные и опасные. Болеть у человека может не спина, а почки», — добавил реабилитолог.

Пушкарь подтвердил слова коллеги и уточнил, что сильную боль может вызывать почечная колика — осложнение мочекаменной болезни. Уролог объяснил, что болевые ощущения возникают из-за того, что камень из почки начинает двигаться по мочеточнику и перекрывает его. Специалист подчеркнул, что движение камня провоцирует в том числе резкая физическая нагрузка во время работы на даче.

Пушкарь подчеркнул, что при почечной колике человеку требуется экстренная медицинская помощь.

