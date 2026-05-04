Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

Врач Шаповаленко посоветовала разминать суставы во время работы на даче

Врач, кандидат медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала россиянам, что нужно делать при сильной боли в суставах во время работы на даче. Порядок действий при обострении артрита она раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Достаточно часто после работы в саду и огороде люди жалуются на выраженные боли в суставах», — отметила Шаповаленко. Обострение артрита она объяснила физической перегрузкой: зимой у человека мало физической активности и его суставы отдыхают, а весной на даче он начинает трудиться, из-за нагрузки суставы травмируются, начинается воспалительный процесс.

По словам Шаповаленко, если сустав покраснел и отек, прежде всего к нему нужно приложить прохладный компресс. Когда боль пройдет, суставу требуется тепло — например, можно надеть шерстяную ткань. Также она посоветовала делать перерывы в работе каждые два часа и разминать больной сустав: сгибать и разгибать его. Кроме того, можно принять обезболивающее, добавила специалистка.

Если эти действия не облегчают состояние, необходимо срочно обратиться к врачу-ревматологу, заключила Шаповаленко.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в программе «О самом главном» перечислили ранние признаки проблем с суставами. Одним из первых сигналов они назвали утреннюю скованность — состояние, при котором человеку трудно двигаться после сна.