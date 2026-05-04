Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:49, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

Врач Шаповаленко посоветовала разминать суставы во время работы на даче
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GBJSTOCK / Shutterstock / Fotodom

Врач, кандидат медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала россиянам, что нужно делать при сильной боли в суставах во время работы на даче. Порядок действий при обострении артрита она раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Достаточно часто после работы в саду и огороде люди жалуются на выраженные боли в суставах», — отметила Шаповаленко. Обострение артрита она объяснила физической перегрузкой: зимой у человека мало физической активности и его суставы отдыхают, а весной на даче он начинает трудиться, из-за нагрузки суставы травмируются, начинается воспалительный процесс.

По словам Шаповаленко, если сустав покраснел и отек, прежде всего к нему нужно приложить прохладный компресс. Когда боль пройдет, суставу требуется тепло — например, можно надеть шерстяную ткань. Также она посоветовала делать перерывы в работе каждые два часа и разминать больной сустав: сгибать и разгибать его. Кроме того, можно принять обезболивающее, добавила специалистка.

Если эти действия не облегчают состояние, необходимо срочно обратиться к врачу-ревматологу, заключила Шаповаленко.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в программе «О самом главном» перечислили ранние признаки проблем с суставами. Одним из первых сигналов они назвали утреннюю скованность — состояние, при котором человеку трудно двигаться после сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и пожар произошли на судне в Ормузском проливе

    Пассажир напал на члена экипажа и попытался ворваться в кабину пилотов на рейсе в США

    Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

    Найдено природное средство для улучшения обмена веществ

    Макдональд назвал решение Китая об игнорировании санкций США хорошей новостью для России

    Много лет занимавший пост министра Пивкин продолжил борьбу со своим приговором

    В Германии автомобиль въехал в толпу людей

    Певица Ханна резко отреагировала на шутку мужа по поводу ее внешности

    Обвиненный в изнасилованиях младший брат Карла III станет дедом в четвертый раз

    Дачникам раскрыли порядок действий при боли в суставах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok