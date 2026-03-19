Россиянам перечислили ранние признаки проблем с суставами

19:22, 19 марта 2026

Врач Трофимова назвала хруст в суставах ранним признаком артроза
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Me dia / Reuters

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислили ранние признаки проблем с суставами. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты заявили, что артроз можно распознать на ранней стадии. Одним из первых сигналов этого заболевания Трофимова назвала появление хруста в суставах. «Это обычно грубый звук, который сопровождается треском, щелчками, ощущением песка при движении. В отличие от физиологического хруста, он становится громче со временем», — пояснила она.

Также о надвигающихся проблемах с суставами свидетельствует утренняя скованность — состояние, при котором человеку трудно двигаться после сна. Неприятные ощущения обычно проходят, если сделать какие-нибудь физические упражнения, уточнил Агапкин.

По его словам, еще одним признаком, указывающим на начальную стадию артроза, являются боли при некоторых нагрузках. «Вот, например, когда человек спускается по лестнице. Он говорит: "Я поднимаюсь — у меня ничего не болит, а вот спускаюсь — болит"», — рассказал Агапкин.

Ранее врач-эндокринолог Антонина Бучак в программе «О самом главном» назвала неожиданную причину проблем с суставами. Специалистка заявила об опасности промокших ног.

