17:50, 28 января 2026

Россиянам назвали неожиданную причину проблем с суставами

Эндокринолог Бучак: Промокшие ноги могут быть причиной проблем с суставами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Антонина Бучак назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину проблем с суставами. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Бучак объяснила, что речь идет о ситуации, когда у человека промокают ноги во время прогулки зимой. «Это аварийная ситуация для нашего организма. Промокшие ноги могут вызвать простудные заболевания, заболевания суставов», — отметила она.

Также в программе рассказали, что, если человек промочил ноги, необходимо как можно скорее вернуться домой, снять обувь и носки и прогреть ноги в тазу с горячей водой. Также россиянам посоветовали в такой ситуации выпить горячий чай и накрыться пледом.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал лучшего друга суставов. По его словам, тем, у кого диагностировали артроз, необходимо делать лечебную физкультуру.

