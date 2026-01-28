Россиянам назвали неожиданную причину проблем с суставами

Эндокринолог Бучак: Промокшие ноги могут быть причиной проблем с суставами

Врач-эндокринолог Антонина Бучак назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину проблем с суставами. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Бучак объяснила, что речь идет о ситуации, когда у человека промокают ноги во время прогулки зимой. «Это аварийная ситуация для нашего организма. Промокшие ноги могут вызвать простудные заболевания, заболевания суставов», — отметила она.

Также в программе рассказали, что, если человек промочил ноги, необходимо как можно скорее вернуться домой, снять обувь и носки и прогреть ноги в тазу с горячей водой. Также россиянам посоветовали в такой ситуации выпить горячий чай и накрыться пледом.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал лучшего друга суставов. По его словам, тем, у кого диагностировали артроз, необходимо делать лечебную физкультуру.