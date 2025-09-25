Интернет и СМИ
14:34, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали лучшего друга суставов

Врач Агапкин назвал лечебную физкультуру лучшим другом суставов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» лучшего друга для суставов. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Часть выпуска была посвящена артрозу — неизлечимому заболеванию суставов, из-за которого они могут сильно болеть. Агапкин заверил, что, соблюдая некоторые рекомендации, с артрозом можно полноценно жить.

«Необходимо изменить образ жизни, начать получать адекватную терапию у врача. Лечебная физкультура — лучший друг суставов. [Нужны] физиотерапия, массажи», — рассказал реабилитолог. Также, по его словам, полезной для суставов нагрузкой будет плавание, аквааэробика или скандинавская ходьба.

Ранее Агапкин назвал упражнение, которое поможет восстановить силы после болезни. Он призвал россиян делать японский присед, чтобы активировать ослабленные мышцы.

