Россиянам назвали лучшего друга суставов

Врач Агапкин назвал лечебную физкультуру лучшим другом суставов

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» лучшего друга для суставов. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Часть выпуска была посвящена артрозу — неизлечимому заболеванию суставов, из-за которого они могут сильно болеть. Агапкин заверил, что, соблюдая некоторые рекомендации, с артрозом можно полноценно жить.

«Необходимо изменить образ жизни, начать получать адекватную терапию у врача. Лечебная физкультура — лучший друг суставов. [Нужны] физиотерапия, массажи», — рассказал реабилитолог. Также, по его словам, полезной для суставов нагрузкой будет плавание, аквааэробика или скандинавская ходьба.

