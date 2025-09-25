Россиянам назвали лучшее упражнение для восстановления сил после болезни

Врач Агапкин призвал делать японские приседы для восстановления после болезни

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» упражнение, которое поможет восстановить силы после болезни. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Есть очень хорошее упражнение. Называется "японский присед"», — рассказал Агапкин. Он объяснил, что для того, чтобы выполнить упражнение, нужно присесть на корточки, опуститься на колени, подняться на носки и встать. После этого необходимо положить правую руку на левое бедро и повторить присед.

«Сели, опустились, встали. Теперь левую руку на правое бедро. Присели, опустились, встали. И теперь две руки на противоположные бедра», — рассказал реабилитолог.

По словам Агапкина, японский присед задействует мышцы, ослабленные болезнью. Кроме того, благодаря этому упражнению начинает активнее работать мозг, рассказал медик.

