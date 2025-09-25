Интернет и СМИ
06:00, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали лучшее упражнение для восстановления сил после болезни

Врач Агапкин призвал делать японские приседы для восстановления после болезни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: chaponta / Shutterstock / Fotodom  

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» упражнение, которое поможет восстановить силы после болезни. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Есть очень хорошее упражнение. Называется "японский присед"», — рассказал Агапкин. Он объяснил, что для того, чтобы выполнить упражнение, нужно присесть на корточки, опуститься на колени, подняться на носки и встать. После этого необходимо положить правую руку на левое бедро и повторить присед.

«Сели, опустились, встали. Теперь левую руку на правое бедро. Присели, опустились, встали. И теперь две руки на противоположные бедра», — рассказал реабилитолог.

По словам Агапкина, японский присед задействует мышцы, ослабленные болезнью. Кроме того, благодаря этому упражнению начинает активнее работать мозг, рассказал медик.

Ранее Агапкин назвал два способа избавиться от отеков. По его словам, бороться с ними помогают сухофрукты и контрастный душ.

    Все новости