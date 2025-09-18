Россиянам назвали два способа борьбы с отеками

Врач Агапкин: Сухофрукты и контрастный душ помогают бороться с отеками

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два способа, помогающих бороться с отеками. Выпуск с советами медика доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что отеки возникают из-за содержащегося в соли натрия, который задерживает жидкость в организме. Чтобы отеки ушли, врач посоветовал употреблять продукты, богатые антагонистами натрия — калием и магнием: сухофрукты, орехи и цельнозерновые крупы. «Недаром компот из сухофруктов во всех диетических столах», — поиронизировал реабилитолог.

Кроме того, по словам Агапкина, бороться с отеками помогают контрастный душ и другие водные процедуры. Специалист заверил, что эти действия могут привести к «очень неплохому» результату.

Ранее кардиолог Юрий Беленков дал советы для защиты от отеков. Он призвал тех, кто столкнулся с этим состоянием, носить компрессионное белье, а также внедрить в жизнь умеренные физические нагрузки.