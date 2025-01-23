Россиянам дали советы для защиты от отеков

Врач-кардиолог Юрий Беленков заявил, что от отеков защищает компрессионное белье

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два совета, защищающих от отеков. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Извольте носить компрессионный трикотаж», — призвал Беленков россиян, у которых появляются отеки. Он также заявил, что ношение этого белья препятствует образованию тромбов. По его словам, компрессионные чулки снижают вероятность появления отеков ног на 80 процентов.

Кроме того, врач посоветовал умеренные физические нагрузки. При этом, подчеркнул кардиолог, упражнения должны быть динамичными, а не статичными. Подходящими Беленков счел упражнения в бассейне.

Ранее Беленков назвал неожиданную причину головной боли. Он сообщил, что она может возникать, если у человека плохое зрение. Чтобы избежать неприятных симптомов, врач посоветовал носить очки и контактные линзы.