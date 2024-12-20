Россиянам назвали неочевидную причину частых головных болей

Врач Беленков: частые головные боли могут возникать из-за плохого зрения

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидную причину частых головных болей. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Беленков рассказал, что работа за компьютером при плохом зрении может провоцировать частые головные боли. Он объяснил, что при использовании компьютера человек вынужден постоянно напрягать зрение, в результате чего у него и возникает головная боль.

Чтобы избавиться от неприятного симптома, кардиолог посоветовал всегда носить очки или контактные линзы при работе за компьютером.Он пояснил, что монитор компьютера должен находиться на уровне глаз.

Ранее Беленков раскрыл россиянам порядок действий в случае, если у находящегося рядом человека случился инсульт. По его словам, необходимо сразу вызвать скорую помощь, после чего измерить больному давление.