Россиянам раскрыли порядок действий при инсульте

Кардиолог Беленков: при инсульте у человека нужно открыть окна в помещении

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» порядок действий в случае, если у находящегося рядом человека случился инсульт. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Обязательными действиями при инсульте Беленков назвал вызов скорой помощи и измерение давления. После этого, рассказал врач, человека нужно положить так, чтобы голова была приподнята. «Если вы чувствуете, что его может тошнить, положить на бок», — добавил специалист.

Также он посоветовал освободить шею и грудную клетку от сдавливающих украшений, снять галстук, расстегнуть рубашку или опустить воротничок одежды. «И открыть, конечно, окна. Даже если это будет зима. Потому что все равно ощущение нехватки воздуха будет», — посоветовал Беленков.

При этом, подчеркнул кардиолог, при подозрении на инсульт с осторожностью следует принимать препараты, снижающие давление. По его словам, их действие может ухудшить состояние пациента. Беленков призвал пить подобные лекарства только в том случае, если нет клинических проявлений инсульта, — онемения части лица, расстройства речи, тошноты и других — но при этом у человека очень высокое давление.

Ранее Беленков назвал пять признаков приближающегося инфаркта. Таковыми он посчитал слабое рукопожатие, боль в ногах и ночную потливость.