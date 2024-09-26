Россиянам назвали пять признаков надвигающегося инфаркта

Врач Беленков назвал слабое рукопожатие признаком надвигающегося инфаркта

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал россиянам пять признаков надвигающегося инфаркта. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Беленков рассказал, что о приближающемся сердечном приступе может говорить слабое рукопожатие. «Есть так называемая сердечно-сосудистая система: есть сердце, есть сосуды, которые питают все мышцы, в том числе и мышцы руки. Если есть поражение сосудов, есть малое кровоснабжение, то рука пожимает руку слабо», — объяснил врач.

Среди признаков приближающегося инфаркта кардиолог также перечислил боль в ногах, которую особенно явно могут почувствовать курильщики. Помимо этого, по словам врача, о грядущем сердечном приступе может свидетельствовать отек лодыжек, ночная потливость и нехватка воздуха. «Это одышка немножко другая, то есть она появилась, человек встал — и она очень быстро прошла», — заключил специалист.

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