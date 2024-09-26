Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:01, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали пять признаков надвигающегося инфаркта

Врач Беленков назвал слабое рукопожатие признаком надвигающегося инфаркта

Фото: Shutterstock / Fotodom

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал россиянам пять признаков надвигающегося инфаркта. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Беленков рассказал, что о приближающемся сердечном приступе может говорить слабое рукопожатие. «Есть так называемая сердечно-сосудистая система: есть сердце, есть сосуды, которые питают все мышцы, в том числе и мышцы руки. Если есть поражение сосудов, есть малое кровоснабжение, то рука пожимает руку слабо», — объяснил врач.

Среди признаков приближающегося инфаркта кардиолог также перечислил боль в ногах, которую особенно явно могут почувствовать курильщики. Помимо этого, по словам врача, о грядущем сердечном приступе может свидетельствовать отек лодыжек, ночная потливость и нехватка воздуха. «Это одышка немножко другая, то есть она появилась, человек встал — и она очень быстро прошла», — заключил специалист.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил об опасных последствиях кариеса. Медик заявил, что проблемы с зубами могут спровоцировать болезни сердца.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное голое фото в честь 80-летия мужа

      РПЛ объявила о создании Пивного кубка

      На Восточном заправили «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М»

      Российская стюардесса назвала запретные для пилотов самолетов действия

      В российском городе научились лечить огнестрельные раны с помощью вирусов

      Россиянам назвали пять признаков надвигающегося инфаркта

      Начало поисков пропавшего под Архангельском вертолета с депутатом спустя сутки объяснили

      Лавров рассказал о глубоком доверии между лидерами России и Северной Кореи

      В России высказались об эффекте для Запада от изменения Путиным ядерной доктрины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше