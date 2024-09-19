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08:02, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач Агапкин: кариес может спровоцировать ревматическую болезнь сердца

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил об опасных последствиях кариеса. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что проблемы с зубами могут спровоцировать болезни сердца. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли из-за кариеса может возникнуть ревматическая болезнь сердца, ответила отрицательно. Врач опроверг предположение девушки.

«На самом деле, конечно, возможно, потому что инфекция, особенно хроническая инфекция ротовой полости, носоглотки, — они все могут приводить к этому серьезному осложнению», — объяснил Агапкин связь кариеса и ревматической болезни сердца.

Ранее Агапкин рассказал, что кариес также может вызвать развитие пневмонии и язвы. Медик назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам. Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс.

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      Олег Давыдов
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