Врач предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач Агапкин заявил, что кариес может провоцировать пневмонию и язву

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что кариес может провоцировать развитие пневмонии и язвы. Выпуск, в котором специалист предупредил об опасных последствиях недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам. «А на самом деле еще легким и желудку, а об этом никто не догадывается», — рассказал врач. Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс.

«Этот воспалительный процесс приводит к тому, что там более активно начинают размножаться такие бактерии как хеликобактер пилори, а они, в свою очередь, вызывают увеличение выброса желудочного сока и повреждение слизистой оболочки, а дальше гастрит и язва, перфорация, иногда даже летальный исход», — подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам Агапкина, кариес может вызывать воспаление легких. «Частички слюны вместе с бактериями, которые там содержатся, могут попадать в легкие, вызывая аспирационную пневмонию», — заключил врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников и стоматолог Геннадий Шаргородский предупредили о другом опасном последствии кариеса. Специалисты рассказали, что недуг может спровоцировать развитие инфаркта.