Мясников предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач Александр Мясников предупредил, что кариес может спровоцировать инфаркт

Врач и телеведущий Александр Мясников и стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили об опасных последствиях кариеса. Специалисты рассказали, что недуг может спровоцировать развитие инфаркта. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Кариес — мощнейший фактор риска для сердечных болезней», — заявил Мясников. По словам Шаргородского, осложнения кариеса может спровоцировать миокардит. Помимо этого, как добавил Мясников, кариес также может повысить риск развития инфаркта.

Ранее Шаргородский предупредил, что распространенная привычка россиян использовать зубочистки разрушает зубы.

До этого Мясников раскрыл «парадоксальную» причину зубной боли. По его словам, в некоторых случаях прием бисфосфонатов — препаратов, которые повышают минеральную плотность костной ткани и назначаются для лечения остеопороза, — может вызвать некроз верхнечелюстного сустава.

