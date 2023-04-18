Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:51, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Стоматолог предупредил о разрушающей зубы распространенной привычке россиян

Стоматолог Шаргородский назвал «убийством зубов» использование зубочисток

Фото: Frank Röder / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский предупредил о распространенной привычке россиян, которая разрушает зубы. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист назвал «убийством зубов» использование зубочисток. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Довольно серьезная вещь — стоит на каждом столе в каждом ресторане. Стоматологи должны платить тому, кто это изобрел, зарплату с каждого пациента. Это конкретное убийство зубов, этим пользоваться нельзя», — заявил Шаргородский, указывая на зубочистки.

По словам специалиста, зубочистки разрушают межзубной сосочек. «Когда вы начинаете прочищать зубы этими палочками, вы убиваете этот сосочек и, соответственно, потихонечку и костную ткань, которая окружает зуб», — пояснил он.

Стоматолог настоятельно рекомендовал никогда не использовать зубочистки, а вместо них приобрести ирригатор. «В крайне случае можно купить зубную нить и пользоваться ею, но не часто, это то же самое убийство межзубного сосочка, а он очень плохо подлежит восстановлению», — заключил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о «парадоксальной» причине зубной боли. По его словам, в некоторых случаях прием бисфосфонатов — препаратов, которые повышают минеральную плотность костной ткани и назначаются для лечения остеопороза, — может вызвать некроз верхнечелюстного сустава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Набиуллина заявила о работе над возвратом замороженных валютных резервов России
Двое российских подростков избили прохожих из-за замечания и угнали их машину
Посол США прибыла в суд на заседание по делу Гершковича
В сети развеяли миф о «клубничном наркотике» для школьников
Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для модного журнала
В России предложили поменять осужденного на 25 лет Кара-Мурзу на Ассанжа
Китай предложил США перестать гнуть свою линию по Украине
Индекс Мосбиржи побил годовой рекорд
Эксперт назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц
Диетолог перечислила бесполезные тренды домашнего похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.