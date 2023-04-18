Стоматолог предупредил о разрушающей зубы распространенной привычке россиян

Стоматолог Шаргородский назвал «убийством зубов» использование зубочисток

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский предупредил о распространенной привычке россиян, которая разрушает зубы. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист назвал «убийством зубов» использование зубочисток. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Довольно серьезная вещь — стоит на каждом столе в каждом ресторане. Стоматологи должны платить тому, кто это изобрел, зарплату с каждого пациента. Это конкретное убийство зубов, этим пользоваться нельзя», — заявил Шаргородский, указывая на зубочистки.

По словам специалиста, зубочистки разрушают межзубной сосочек. «Когда вы начинаете прочищать зубы этими палочками, вы убиваете этот сосочек и, соответственно, потихонечку и костную ткань, которая окружает зуб», — пояснил он.

Стоматолог настоятельно рекомендовал никогда не использовать зубочистки, а вместо них приобрести ирригатор. «В крайне случае можно купить зубную нить и пользоваться ею, но не часто, это то же самое убийство межзубного сосочка, а он очень плохо подлежит восстановлению», — заключил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о «парадоксальной» причине зубной боли. По его словам, в некоторых случаях прием бисфосфонатов — препаратов, которые повышают минеральную плотность костной ткани и назначаются для лечения остеопороза, — может вызвать некроз верхнечелюстного сустава.