Мясников предупредил о «парадоксальной» причине зубной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил о «парадоксальной» причине зубной боли. По его словам, в некоторых случаях прием бисфосфонатов — препаратов, которые повышают минеральную плотность костной ткани и назначаются для лечения остеопороза — может вызвать некроз верхнечелюстного сустава.

Медик отметил, что такие лекарства часто выписывают женщинам в возрасте, страдающим заболеваниями костей, средства призваны следить за их здоровьем. «И они следят, но есть парадоксальное побочное явление: они вместо того, чтобы лечить, калечат. У определенного процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти», — пояснил он.

Мясников добавил, что в этом случае пациенты могут допустить ошибку при визите к стоматологу. Он порекомендовал предупреждать специалистов о приеме бисфосфонатов, поскольку от них с большой вероятностью придется отказаться в случае серьезных хирургических вмешательств на челюсти.

«У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз», — резюмировал доктор.

Ранее Мясников рассказал о том, почему по утрам могут возникать головные боли. Он пояснил, что в таких случаях нужно обращать внимание на положение шеи во время сна. Неправильная или неудобная поза в течение ночи может приводить к головной боли утром, уточнил специалист. Врач отметил, что причиной головной боли также может быть нарушение дыхания во время сна.

