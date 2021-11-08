Доктор Мясников назвал причины головных болей по утрам

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о том, почему по утрам могут возникать головные боли. Выпуск, в котором он назвал причины этой проблемы, опубликован на YouTube.

«Вы просто просыпаетесь с головной болью — это говорит о том, что это головная боль напряжения», — объяснил доктор. По словам Мясникова, в таких случаях нужно обращать внимание на положение шеи во время сна. Неправильная или неудобная поза в течение ночи может приводить к головной боли утром, уточнил специалист.

Мясников отметил, что причиной головной боли также может быть нарушение дыхания во время сна. «Когда человек спит, особенно на спине, он храпит, а потом раз — он замолкает, потом жуткий всхрап, и опять. Вот это замолкание — это когда мягкое небо перекрывает вход в дыхательные пути на доли секунды и вызывает гипоксию», — объяснил доктор.

Мясников рассказал, что храп препятствует нормальному поступлению кислорода в организм, от того и возникает головная боль. Кроме того, он также обратил внимание на то, что нарушенное дыхание во сне может быть симптомом гипертонии и сахарного диабета.

Ранее Мясников предупредил об опасности бесконтрольного приема обезболивающих препаратов. Врач подчеркнул, что некоторые из них могут привести к смертельному исходу. Медик раскрыл возможные осложнения: по его словам, прием таких препаратов приводит к язве желудка и кровотечению.