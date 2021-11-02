Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданную причину кашля. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

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Мясников отметил, что в ушном канале есть кашлевые рецепторы. Он подчеркнул, что если в ухе находится инородное тело или еще что-то, то это вполне может стать причиной кашля. Так, специалист рассказал о случае из своей практики, когда к нему пришел мужчина, который «обошел всех врачей», потратил при этом много денег, но так и не выяснил причину своей болезни. «Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло», — объяснил медик.

Помимо этого, врач добавил, что кашлевые рецепторы также есть в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

Ранее Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля. Доктор опроверг распространенное убеждение, что при кашле нужно принимать антибиотики, чтобы тот не стал хроническим. «Если это инфекционное заболевание, никаких антибиотиков принимать не нужно, вы только сделаете хуже, они не помогут, а вы приобретете устойчивость к антибиотику», — предупредил телеведущий.