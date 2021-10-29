Доктор Мясников развеял мифы о лечении кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» развеял распространенные мифы о лечении кашля. Выпуск, в котором он рассказал, как нужно лечить кашель в зависимости от того, чем он вызван, доступен на YouTube.

Доктор опроверг распространенное убеждение, что при кашле нужно принимать антибиотики, чтобы тот не стал хроническим. «Если это инфекционное заболевание, никаких антибиотиков принимать не нужно, вы только сделаете хуже, они не помогут, а вы приобретете устойчивость к антибиотику», — предупредил телеведущий.

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Мясников также назвал заблуждением мнение о том, что если кашель долго не проходит, то нужно обязательно делать компьютерную томографию (КТ) легких. По словам врача, все зависит от ситуации пациента. «Если вы хронический курильщик, если вы курите больше 15 лет и вы кашляете и кашляете, особенно если изменился характер кашля, если он стал чаще и стали появляться прожилки крови, и вообще что-то изменилось, то в таком случае курильщику надо делать КТ легких», — объяснил доктор.

Врач отметил, что в выборе методов лечения кашля важно понять причины возникновения кашля. Например, банки и горчичники не помогут, если причиной кашля является повышенная кислотность. «Банки и горчичники — развлекающие средства, они могут действительно снять симптоматику, но временно», — заявил он.

Мясников также рекомендовал не подавлять приступы кашля. «Никакой приступ подавлять не надо: ни чихания, ни кашля, но самое главное — нельзя подавлять рвоту», — добавил врач. Мясников объяснил, что длительный остаточный кашель после болезни не является нормой. Он посоветовал в таком случае попробовать в течение нескольких дней принимать антигистаминные препараты.

Ранее Мясников назвал неожиданные причины боли в горле. Он отметил, что существует много заболеваний, которые сопровождаются этим симптомом. Частыми причинами боли в горле, которые не имеют инфекционной природы, врач посчитал аллергию, повышенную кислотность желудка и сухость слизистых оболочек.