Доктор Мясников объяснил причины роста смертности от коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым назвал возможную причину роста смертности от коронавируса в России. Доктор предположил, что количество летальных исходов могло увеличиться из-за бесконтрольного лечения инфекции. Выпуск программы опубликован на YouTube.

Мясников объяснил, что при возникновении вирусных пневмоний при COVID-19 врачи на основе некоторых показаний могут прописывать пациентам антибиотики. При этом повышенная температура, по его словам, требует совсем другого лечения. «Ее надо сбивать парацетамолом, обильным питьем, проветриванием воздуха, куриным бульончиком и постельным режимом», — заявил врач.

Вместо этого, как подметил специалист, пациенты с коронавирусом в панике начинают хаотично принимать антибиотики, а также кроворазжижающие и гормональные препараты. Кроме того, они начинают курсы противовирусных средств, которые, по словам Мясникова, являются «кучей мусора». Именно такое бесконтрольное лечение, по мнению медика, и приводит к росту смертей от инфекции.

«Самое сложное [для врачей] в нашей сегодняшней ситуации постараться пациента удержать от приема ненужных лекарств», — заключил он.

Ранее Мясников высказался о россиянах, решивших отдохнуть за границей во время нерабочих дней. Доктор заявил, что не разделяет переживаний по поводу устремившихся в Турцию и Египет людей. По его словам, те, кто уезжают в другие страны, выпадают из внутрироссийской «цепи передачи инфекции».