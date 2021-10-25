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Мясников оценил частоту появления новых мутаций COVID-19

Доктор Мясников заявил, что новые мутации COVID-19 будут появляться два раза в месяц
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Фото: @drmyasnikov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с URA.ru оценил, как часто будут появляться новые мутации COVID-19.

«Нужно привыкнуть, что мутации будут появляться с интервалом не реже, чем две в месяц. На самом деле, они появляются значительно чаще, просто не всегда выходят в народ. Десятки новых вариаций появляются среди больных людей с нарушенным иммунитетом, они тяжело болеют, и в их телах мутации развиваются в тысячи раз быстрее, чем развивались бы в природе. То есть источник новых штаммов — тяжело болеющие с нарушенным иммунитетом», — заявил доктор.

Он подчеркнул, что те мутации, которые будут «прорываться», всегда будут оказываться более заразными, а не смертельными или опасными, поскольку вирус стремится не убить своего носителя, а распространиться дальше. Кроме того, медик добавил, что существующие на данный момент вакцины защищают от новых штаммов вируса.

«Хорошая новость, что сегодняшние вакцины в целом защищают от новых штаммов, потому что все мутации появляются внутри белкового шипа коронавируса. А вакцина вызывает антитела к целому шипу, и если в белковом есть какое-то изменение, то это неважно, потому что вакцина покрывает весь шип», — успокоил россиян Мясников.

Ранее он заявил о необходимости трех доз вакцины от коронавируса для людей, которые находятся в группах риска.


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