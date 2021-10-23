Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Грубейшей ошибкой при измерении давления с помощью тонометра является тугое затягивание манжеты — ее назвал телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «России 1», передает РИА Новости.

«Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть», — подчеркнул ведущий.

Доктор Мясников также отметил, что самым точным инструментом для измерения давления является ртутный тонометр. Часы, напульсники и прочие девайсы с подобной функцией значительно уступают ему в точности. «Чем удобнее, тем менее надежно», — сказал он в отрывке из эфира, опубликованном на YouTube-канале «России 1».

Ранее сообщалось, что Мясников назвал лекарства, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, наибольшую опасность для сердца представляют препараты химиотерапии.