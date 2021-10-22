Доктор Мясников назвал опасные для сердца лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал лекарства, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий заявил, что наибольшую опасность для сердца представляют препараты химиотерапии, из-за чего, по его словам, онкобольных одновременно отправляют наблюдаться к кардиологу. «В 70 процентах [случаев приема лекарств] эти побочные явления на сердце будут», — отметил Мясников, подчеркнув, что отказаться от препаратов химиотерапии нельзя, так как они являются жизненно важными.

Также, как уточнил врач, навредить сердцу могут нестероидные противовоспалительные препараты — ибупрофен, диклофенак, индометацин. Доктор рассказал, что эти лекарства приводят к повышению давления, а также провоцируют сосудистые кризы и инфаркты. Он посоветовал всем, у кого есть проблемы с сердцем, принимать эти препараты только под наблюдением врачей.

Помимо этого, Мясников сообщил, что негативное воздействие на сердце могут оказывать антибиотики. Он отметил, что некоторые такие препараты приводят к развитию аритмии. «Вообще антибиотики обладают массой побочных действий: [они влияют] и на почки, и на глаза, и на уши», — констатировал специалист.

Доктор рассказал, что угрозу для организма могут представлять и сердечные лекарства, например, дигоксин, который используется для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии. Мясников уточнил, что при передозировке этот препарат вызывает галлюцинации и смертельно опасную аритмию.

В список потенциально вредных для сердца лекарств Мясников также включил препараты от изжоги, сосудосуживающие, мочегонные и слабительные средства.

Ранее телеведущий рассказал о пользе аналогов дорогих лекарств. По словам Мясникова, дорогостоящие препараты и их бюджетные аналоги одинаково эффективны.