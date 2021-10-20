Доктор Мясников рассказал о пользе аналогов дорогих лекарственных препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе аналогов дорогих лекарственных препаратов. Подробности он раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий заявил, что зачастую люди покупают дорогостоящие препараты только из-за известных названий. Покупатели доверяют определенным фирмам и избегают бюджетных аналогов. Многие уверены, что покупка дженериков — это неоправданный риск ради экономии. По словам доктора, разница между оригинальным препаратом и его аналогами на самом деле состоит только в цене. «Польза та же, побочные эффекты те же, а цена порой различается в разы», — объяснил врач.

Доктор объяснил, что на протяжении двадцати лет компания, разработавшая препарат, имеет патент на лекарственное средство. В течение этого времени производитель имеет право продавать его на своих условиях, по своей цене и под своим названием. По истечении срока это лекарство могут производить под химическим названием и другие фирмы. В таком случае препарат производит уже не одна компания, соответственно, цена на лекарство снижается. Доктор отмечает, что эффективность препаратов при этом одинаковая.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасном последствии регулярного приема витамина C. По словам медика, частое применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках.