Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина

Мясников заявил, что витамин C в таблетках увеличивает риск образования камней в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасном последствии регулярного приема витамина C. Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий рассказал, что синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем витамин C в натуральных продуктах. По словам Мясникова, частое применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках. В связи с этим эксперт посоветовал зрителям отказаться от подобных препаратов.

С ним согласился его коллега, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Алексей Соболев. «Хочу подчеркнуть, что синтетические витамины усваиваются по статистике в организме только на десять процентов, поэтому более рационально принимать их в пищевых продуктах», — уточнил специалист и добавил, что витамин С встречается во многих цитрусовых.

Ранее Мясников назвал единственный эффективный способ борьбы с алкогольным похмельем. Телеведущий убежден, что только умеренность накануне позволит хорошо себя чувствовать наутро после употребления спиртного.