Врач предупредил об опасности длительного приема популярных препаратов

Ведущий Первого канала, врач-невролог Дмитрий Шубин предупредил об опасности популярного метода лечения боли в суставах. В эфире программы «Жить здорово!», опубликованной на YouTube, специалист отметил, что при некоторых случаях этого распространенного недуга длительный прием одних и тех же препаратов противопоказан.

Доктор отметил, что известны две основные причины причины боли в суставах: они могут вызываться либо дегенеративными заболеваниями (артрозом), либо аутоиммунными (артритом). Для борьбы с последними разработано специальное лечение, которое является пожизненным. При этом при дегенеративных заболеваниях могут применяться нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Однако ведущий отметил, что, поскольку эти недуги относятся к возрастным, люди, страдающие от них, не нуждаются в постоянном приеме таблеток.

«Современная медицина располагает большим арсеналом средств лечения этих заболеваний вплоть до протезирования суставов. Поэтому НПВС принимать пожизненно этим людям ни в коем случае не нужно и нельзя», — подчеркнул врач. Если прием медикаментов необходим, Шубин рекомендовал чередовать их с парацетамолом — это позволит избегать негативных побочных эффектов.

«Современное лечение даже тяжелых дегенеративных процессов в суставах возможно. И возможно возвращение хорошего качества жизни. Без таблеток», — заключил доктор. Его соведущая Елена Малышева добавила, что при возрастных изменениях в суставах указанные препараты необходимо принимать да тех пор, пока не будет установлен диагноз и не будет найдена причина болей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты. По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл.