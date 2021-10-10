Доктор Мясников назвал провоцирующее инфаркты и инсульты лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия1» он опроверг заблуждения, связанные с повышенным артериальным давлением. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл. «Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки "под язык" вам запрещены. Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», — предупредил Мясников.

Врач отметил, что самостоятельное лечение подобными препаратами чревато инфарктом, инсультом и острой почечной недостаточностью из-за снижения перфузионного давления в коронарных сосудах сердца.

Ранее Мясников заявил, что источником большинства случаев заражения является небольшая группа людей (20 процентов) — так называемые суперраспространители. «Не очень понятно, почему вот так. Может, они генетически предрасположены. Почему у них такая вирусная нагрузка? Почему они сами особо не болеют?» — сказал он. Доктор отметил, что их сложно выявить: человек может и не подозревать, что контактирует с суперраспространителем.